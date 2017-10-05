ВКС РФ в Сирии уничтожили крупный подземный арсенал «Джебхат ан-Нусры»

В Избранное

Москва, 5 октября. Группировка «Джебхат ан-Нусра»1 лишилась крупного подземного склада боеприпасов при авиаударе ВКС РФ.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что военная разведка провела тщательное изучение системы логистики и доставки боеприпасов к передовым линиям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и определила вероятное месторасположение арсенала, после чего установила точные координаты склада.

Удар по подземному хранилищу был нанесен авиационным боеприпасом большой мощности. Пожар на складе, в котором джихадисты хранили свыше тысячи выстрелов для ствольной и реактив ной артиллерии, продолжался несколько часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.