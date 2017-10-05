Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Неизвестные расстреляли автомобиль в Стамбуле, есть пострадавшие
Весь мир
ВКС РФ в Сирии уничтожили крупный подземный арсенал «Джебхат ан-Нусры»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВКС РФ в Сирии уничтожили крупный подземный арсенал «Джебхат ан-Нусры»

    17:56  5 Октября 2017
    564

    ВКС РФ в Сирии уничтожили крупный подземный арсенал «Джебхат ан-Нусры»

    Москва, 5 октября. Группировка «Джебхат ан-Нусра»1 лишилась крупного подземного склада боеприпасов при авиаударе ВКС РФ.

    Официальный представитель Минобороны России  Игорь Конашенков сообщил, что военная разведка провела тщательное изучение системы логистики и доставки боеприпасов к передовым линиям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и определила вероятное месторасположение арсенала, после чего установила точные координаты склада.

    Удар по подземному хранилищу был нанесен авиационным боеприпасом большой мощности. Пожар на складе, в котором джихадисты хранили свыше тысячи выстрелов для ствольной и реактив ной артиллерии, продолжался несколько часов.

    ВКС РФ в Сирии уничтожили крупный подземный арсенал «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #игорь конашенков #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84419

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107394

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29985

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44656

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26181
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        263
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        956
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        61
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        552