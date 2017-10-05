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Сирия новости 5 октября 19.30: ССА набирает добровольцев, САА и ВКС РФ приблизились к Аль-Маядину
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    Сирия новости 5 октября 19.30: ССА набирает добровольцев, САА и ВКС РФ приблизились к Аль-Маядину

    19:30  5 Октября 2017
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    САА и ВКС РФ приблизились к Аль-Маядину

    Сирия, 5 октября. ССА** набирает добровольцев на севере Алеппо для участия в кампании «Щит Евфрата». САА и ВКС РФ приблизились к Аль-Маядину в провинции Дейр эз-Зор. ИГ1 теряет позиции в «Акербатском котле» в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ИГ в четырех километрах от Аль-Маядина в Дейр эз-Зоре; сбросили бочковые бомбы на позиции «Ан-Нусры»*** близ города Аль-Латамина севернее Хамы.

    «Исламское государство»: утратило населенные пункты Таль Шихаб и Аль-Людж в «Акербатском котле» в провинции Хомс; контратакует САА на шоссе Ас-Сухна — Дейр эз-Зор; подверглось обстрелам САА вблизи города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре; потеряло шесть населенных пунктов недалеко от города Хавиджа в провинции Киркук в Ираке.

    Сирийская свободная армия (ССА): набирает добровольцев в городе Аль-Баб в северной части провинции Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА вблизи населенного пункта Хараста в районе Восточной Гуты Дамаска.

    Курды: захватили завод по производству минометов в районе Аль-Нахда в Ракке; лишились бульдозера в столкновениях с ИГ в городе Ракка.

    Международная коалиция: проводит боевые вылеты в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    На северо-востоке Дамаска в районе оазиса Восточная Гута продолжается противостояние между армией Башара Асада и исламистами вооруженной оппозиции. Как передает военный источник в сети Telegram, в данный момент противники ведут перестрелки недалеко от населенного пункта Хараста. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

    Тем временем сотни семей, бежавших из района западных склонов гор Каламун во время оккупации данных территорий боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам», возвратились в свои дома в населенном пункте Джуруд Флита. Об этом сообщает местное новостное агентство Damascus Now. Исламисты были эвакуированы из Западного Клаламуна в провинцию Идлиб в конце июля этого года.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Информационный портал TNT Translations на своей официальной странице в сети Twitter (TNTranslations) сообщает, что одна из бригад Сирийской свободной армии (ССА) под названием  «Аль-Хамза» объявляет набор добровольцев в городе Аль-Баб на севере Алеппо. Новобранцы примут участие в военной кампании «Щит Евфрата». Данная операция направлена прежде всего на оттеснение курдов как можно дальше от сирийско-турецкой границы. Турция, поддерживающая радикалов «свободной армии», нередко отправляет на их позиции в северной части провинции военную технику и вооружение. Напомним, официальная Анкара относит Рабочую партию Курдистана (РПК) к террористическим организациям.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Силы Сирийской арабской армии (САА) совместно с проасадовскими ополченческими отрядами продолжают зачищать от боевиков «Исламского государства»1 территории «Акербатского котла», все еще находящиеся в оккупации террористической группировки. По информации агентства новостей Gov Sy, при помощи военных самолетов ВКС РФ правительственные войска отбили у радикалов населенные пункты Таль Шихаб и Аль-Людж. О потерях сторон пока не сообщалось.

    Между тем террористы не прекращают предпринимать попытки отвлечь армию САР от наступления на город Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре и атакуют опорные пункты сирийских войск и их союзников в районе трассы Ас-Сухна — Дейр эз-Зор.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Юго-восточнее административного центра региона правительственные силы и проасадовские бойцы продолжают наступать в сторону стратегического города Аль-Маядин при активной поддержке ВКС РФ. Как передает военный источник в сети Twitter (watanisy), в настоящий момент отмечаются боестолкновения вблизи деревень Букркс Афукани и Букурс Тахтани в четырех километрах от Аль-Маядина. Одновременно с этим войска САР ведут обстрел укрепленных пунктов «Исламского государства» на окраине города. Согласно сведениям Twitter-канала (markito0171), радикалы отвечают артиллерийскими ударами. Данные о потерях сторон пока не оглашались. Напомним, ранее Минобороны России сообщало о том, что исламисты понесли значительные потери в живой силе и военной технике в результате ударов РФ крылатыми ракетами «Калибр».

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Демократические силы Сирии**** (SDF) при поддержке со стороны антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, продолжают развивать наступление в центральных районах административного центра провинции. Курдский военный источник в социальной сети Twitter (AzadiRojava) сообщает о том, что бойцам Отрядов народной самообороны (YPG) и SDF удалось захватить завод по производству минометов в районе Аль-Нахда. В свою очередь, боевики террористической группировки вывели из строя бульдозер курдов, передает  Twitter-канал (bxdawe).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Возобновились вооруженные стычки между исламистами антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и Сирийской арабской армией (САА) к северу от Хамы. Военный источник в социальной сети Twitter (SRNN2011), подконтрольный вооруженной оппозиции, заявляет о том, что вертолеты сирийских ВВС сбросили бочковые бомбы на укрепрайоны радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1 в окрестностях города Аль-Латамина. Никаких данных о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Проправительственные ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» объявили об освобождении шести населенных пунктов в провинции Киркук, расположенных к юго-востоку от занятого накануне города Хавиджа. По данным агентства новостей Iraqi News, под контроль Сил народной мобилизации также перешла деревня Каръат Шамлан, которая находится к северу от Хавиджи. Напомним, за все время военной операции по зачистке района от террористов «Исламского государства» были освобождены 98 деревень, 196 ИГИЛовцев были уничтожены на поле боя.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #даръа #сса #хомс
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