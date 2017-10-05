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Политика
Эксперт: США и Украина будут блокировать доказательства вины ВСУ в трагедии с малайзийским Boeing
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    Эксперт: США и Украина будут блокировать доказательства вины ВСУ в трагедии с малайзийским Boeing

    18:48  5 Октября 2017
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    Эксперт: США и Украина будут блокировать доказательства вины ВСУ в трагедии с малазийским «Боингом

    Генпрокуратура ДНР возобновила уголовное производство по делу о крушении малайзийского Boeing, поскольку следствию стали известны новые факты, об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представителя ведомства Романа Белоуса.

    В распоряжении правоохранительных органов оказалась новая информация. Данные свидетельствуют о том, что пуск ракеты ЗРК «Бук» по Boeing был осуществлен из района поселка Зарощинское Шахтерского района. В момент катастрофы территорию контролировала украинская сторона. Также, по словам Белоуса, у стражей закона есть основания утверждать, что к крушению самолета могут быть причастны военнослужащие 156-го зенитного ракетного полка ВСУ.

    Представитель Генпрокуратуры ДНР заявил, что ведомство готово и дальше сотрудничать со следственными органами Нидерландов и международной следственной группой, чтобы восстановить объективную картину происшествия.

    Эксперт: США и Украина будут блокировать доказательства вины ВСУ в трагедии с малазийским «Боингом

    Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что это уже не первая попытка представить комиссии Нидерландов подобного рода информацию, они периодически предпринимаются разными сторонами, участвующими в расследовании.

    «Материалы поступают в комиссию, но никакой обратной связи нет. Общественности неизвестно, были ли эти сведения учтены. Думаю, инициативу Генпрокуратуры постигнет та же участь. Связано это в первую очередь с тем, что в комиссию входит украинская сторона, которая пытается блокировать любые попытки со стороны России и ЛДНР представить информацию. Кроме того, этим же самым занимаются Соединенные Штаты Америки, только на более высоком уровне», — резюмировал Алексей Мухин.

    Самолет компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Власти ДНР предлагали предоставить самописцы с борта самолета России, но РФ отказалась их принять, поскольку руководствуется нормами международного права. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована во всестороннем и объективном расследовании. «Черные ящики» были переданы Нидерландам. Украинские и американские власти неоднократно пытались обвинить в трагедии российских военных, а также представителей ополчения самопровозглашенных народных республик.

    Эксперт: США и Украина будут блокировать доказательства вины ВСУ в трагедии с малазийским «Боингом

    Согласно окончательному отчету Совета по безопасности Нидерландов, Boeing действительно был сбит из ЗРК, но виновную сторону так и не удалось установить. Кроме того, в отчете говорится, , что украинские службы, отвечающие за организацию воздушного движения, в недостаточной степени учитывали существующие в воздушном пространстве риски. 

    Автор: Михаил Блинов
    #днр #всу #крушение малазийского боинга
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