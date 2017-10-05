Создавать свои квадрокоптеры и печатать фары учит первая лаборатория для взрослых в Москве. ФАН-ТВ

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В самом центре столицы на Мясницкой улице открылся первый образовательный центр «Laba.Space». Уникальное публичное пространство предлагает детям и взрослым окунуться в мир творчества с помощью самых современных технологий. Съемочная группа ФАН-ТВ посетила новую лабораторию и создала логотип Федерального агентства новостей.

Столярное и мебельное дело, работа с лакокрасочными материалами и металлом – теперь самые популярные направления в сфере hand-made доступны москвичам в новом формате техно-коворкинга. Напечатать чехол для айфона, сконструировать квадракоптер, сделать кухонный гарнитур – предприимчивые умельцы в уникальной мастерской смогут найти решения для самых креативных идей.

Корреспондент ФАН-ТВ пообщалась с Николаем Михеевым, руководителем центра «Laba.Space»:

– Давно хотела научиться 3D-печати и 3D-моделированию. Что для этого нужно?

– Для начала нужно определиться, что вы ходите напечатать.

– Предположим, мы напечатаем аббревиатуру нашего СМИ.

– В таком случае, нам нужно создать 3D-модель. Мы создаем векторное изображение вашей аббревиатуры и потом просто, грубо говор, выдавливаем эти буквы наверх и совмещаем их вместе, дабы они стали единым объемом. После этого отправляем все в программу обработки для принтера.

– Принтер заправлен некой красной нитью, которая состоит из полиэстера…

– Пластиковая красная нить, назовем ее так. В принципе, эти материалы разнообразные, вплоть до мягких, прозрачных, наподобие резины… Он воспринимает многие.

– Сколько он будет печатать нашу аббревиатуру?

– Так… Он говорит, что за 20 минут он с ней справится. С помощью 3D-печати вы можете создать любую уникальную вещь. Можно напечатать фару – ее обрамление из пластика и прозрачную часть, и потом зашлифовать, получить неотличимую от оригинальной детали.

– А где взять материал для той же фары?

– Эти материалы доступны, они будут доступны и у нас в лаборатории…

– С экономической точки зрения, будет более выгодно прийти к вам напечатать фару, нежели прийти в автосервис?

– Ну, я думаю, здесь нужно будет взвешивать свои возможности и редкость своего автомобиля. Но во многих случаях я уверен, что да.

В мини-цехах «Laba.Space» можно пройти обучение и поработать более чем на 25 станках. Здесь огромный набор токарного, слесарного и фрезерного оборудования, причем с цифровым программным обеспечением – настоящая мечта инженера! Освоить сложную современную технику может каждый – секретам и тонкостям работы научат мастера и дизайнеры. Главное – решимость и терпение.

Александр погружен в некий сложный процесс, который вызывает интерес корреспондента ФАН-ТВ.

– Здравствуйте, чем заняты?

– На ленточной пиле выпиливаю ножки для табуретов.

– Процесс сложный, кропотливый?

– На хорошем оборудовании все легко и просто получается. Здорово делать все своими руками, потому что совершено ни от кого не зависишь и понимаешь, что получится качественно и добротно.

Максим Пинигин, руководитель центра «Laba.Space», рассказал, как возникла идея создания образовательного центра с функцией лаборатории для взрослых:

– У многих, особенно в центре Москвы, нет возможности прийти к себе, в специальную комнату, где есть инструменты, гараж, в котором куча технологического оборудования, и что-то сделать – например, табуретку себе домой, или починить велосипед, а здесь это можно сделать достаточно просто.

– Насколько я понимаю, материалы для всех видов производства сотрудники центра заказывают именно у российских производителей?

– Если возможно заказать у российских, то, конечно, мы стараемся заказывать у российских производителей. Дешевле, удобнее, быстрее.

Новый центр на Мясницкой предлагает посетителям порядка десяти направлений, включая обучение робототехнике, авиамоделированию, авто-и-судостроению, графическому и промышленному дизайну. Кроме того, в новом образовательном пространстве вскоре запустят кинопоказы и лекции с участием известных ученых, художников, архитекторов, дизайнеров и инженеров.

Александр Шаенко, руководитель «Мастерской практической космонавтики», кандидат технических наук, раскрыл корреспонденту ФАН-ТВ свои «творческие» планы:

– Мы планируем создать в лаборатории «Мастерскую практической космонавтики», в которой все желающие прямо сейчас, здесь, в данном подвале смогут сделать настоящий космический спутник и запустить его на орбиту.

– Практическая космонавтика – это что-то новое?

– Мы считаем, что время для нее настало, и мы можем внедрить ее в массы.

– Вы хотите сказать, что для того, чтобы создать космический спутник, специальное образование не требуется?

– Оно требуется на школьном, базовом уровне. Необходимые знания можно будет получить здесь. Мы будем проводить занятия, которые позволят людям, интересующимся этим вопросом, довести свой уровень до уровня, необходимого для начала работы. И начать работать!

Тем временем, высокотехнологичный станок создал аббревиатуру ФАН.

– Судя по всему, все готово?

– Да, совершено верно, – отвечает корреспонденту ФАН-ТВ Николай Михеев, руководитель первого образовательного центра «Laba.Space». – Мы берем инструмент… И отдираем. Довольно легко отходит. Вот. Ваш логотип уже отделился от подложки, подложку можно оторвать потом.

– Тепленький...

– Да! Температура, при котором он выдавливает этот пластик, – 215 градусов.

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