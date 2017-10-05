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Украина
«Это позор»: депутаты подрались в Раде из-за закона о реинтеграции Донбасса
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    «Это позор»: депутаты подрались в Раде из-за закона о реинтеграции Донбасса

    18:08  5 Октября 2017
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    «Это позор»: депутаты подрались в Раде из-за закона о реинтеграции Донбасса

    Киев, 5 октября. Во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса депутаты Рады от оппозиционных фракций заблокировали трибуну и президиум парламента. Как следует из трансляции из зала Рады на украинском телевидении, после случившегося спикер Андрей Парубий объявил перерыв в заседании.

    Как стало известно, между депутатами возникла словесная перепалка после того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил законопроект о реинтеграции Донбасса в зале Рады. Так, представители различных оппозиционных фракций вышли к президиуму и трибуне Рады, таким образом заблокировав работу парламента. 

    «Это позор»: депутаты подрались в Раде из-за закона о реинтеграции Донбасса

    Успокоить нардепов безуспешно попыталась первый заместитель спикера парламента Ирина Геращенко. При этом чиновники перекрыли ей доступ к микрофону. Потасовка депутатов переросла в драку, в ходе которой микрофон был сломан.

    «Сели на место! Остановитесь!» — кричала она.

    Турчинов же назвал происходящее позором и попыткой заблокировать решение Верховной Рады.

    «Это позор», — констатировал он.

    Ранее ФАН уже писал, как нардеп от «Народного фронта» Юрий Береза и внефракционный депутат Надежда Савченко поссорились прямо в ходе заседания парламентского комитета нацбезопасности и обороны.  

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #украина #верховная рада #реинтеграция
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