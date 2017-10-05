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Россия
Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова
Россия
Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова
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    Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова

    17:41  5 Октября 2017
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    Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова

    Череповец, 5 октября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков вручил орден Жукова высшему военному училищу радиоэлектроники в Череповце.

    В министерстве обороны РФ отмечают, что ведомственное учреждение было награждено «за заслуги в обеспечении безопасности России и укреплении ее обороноспособности, а также за высокие показатели в подготовке военнослужащих».

    Заместитель Шойгу подчеркнул, что работа специалистов радиоэлектронной разведки имеет крайне важное значение для обеспечения безопасности Российской Федерации. Информация, добытая выпускниками военного училища, неоднократно становилась определяющей для принятия конкретных решений руководства страны в области обороны России, заявил Николай Панков.

    Награждение орденом Жукова в очередной раз подчеркнуло значимость Череповецкого военного училища и его вклад  в боеспособность Вооруженных сил РФ.

    Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #минобороны рф #николай панков #военное училище #орден жукова
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