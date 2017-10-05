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Политика
Лавров рассказал о результатах встречи Путина и короля Саудовской Аравии
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    Лавров рассказал о результатах встречи Путина и короля Саудовской Аравии

    18:00  5 Октября 2017
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    Лавров рассказал о результатах встречи Путина и короля Саудовской Аравии

    Москва, 5 октября. Власти России и Саудовской Аравии намерены наращивать сотрудничество по всем областям. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.

    «Это был дружеский, обстоятельный разговор, в основе которого было взаимное желание Москвы и Эр-Рияда последовательно наращивать взаимовыгодное сотрудничество во всех областях», — отметил он.

    Лавров рассказал о результатах встречи Путина и короля Саудовской Аравии

    По словам главы российского МИД, лидеры стран обсудили сотрудничество в экономике, торговле, инвестиционной и гуманитарной сферах.

    Напомним, что накануне в Москву впервые прибыл король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд. Политика встретил замминистра иностранных дел РФ и посол Саудовской Аравии в Москве. В четверг монарх встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #россия #лавров #саудовская аравия #встреча #сальман бен абдель азиз аль сауд
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