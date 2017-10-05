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Россия
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Сирия: около 600 боевиков ССА покинут южный Дамаск и эвакуируются на север страны
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    Сирия: около 600 боевиков ССА покинут южный Дамаск и эвакуируются на север страны

    17:26  5 Октября 2017
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    Сирия: около 600 боевиков ССА покинут южный Дамаск и эвакуируются на север страны

    Дамаск, 5 октября. Командование «Свободной сирийской армии» достигли соглашения с правительством Сирии о выводе 600 боевиков из южной части провинции Дамаск.

    Военные источники в Сирии сообщили, что в соответствии с достигнутым соглашением боевики оппозиционной «Свободной сирийской армии» (ССА) будут выведены из района Аль-Кадам в Южном Дамаске и доставлены в ближайшее время на север страны.

    В соответствии с ультиматумом, поставленным перед «умеренными» боевиками, они эвакуируются из района Аль-Кадам, в противном случае силами САА начинаются полномасштабные военные действия, которые закончатся полной зачисткой региона, сообщает источник.

    Сирия: около 600 боевиков ССА покинут южный Дамаск и эвакуируются на север страны

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #саа #сса
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