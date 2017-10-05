МИД Саудовской Аравии поддерживает астанинские переговоры по Сирии

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Эр-Рияд, 5 октября. Глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд поддерживает переговорный процесс в Астане по сирийскому вопросу.

«Также мы поддерживаем переговоры в Астане и необходимость сохранения территориальной целостности и государственных институтов Сирии», — цитирует его слова агентство РИА Новости. Соответствующее заявление Аль-Джубейр сделал по итогам переговоров Владимира Путина и Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Ранее король Саудовской Аварии Сальман Бен Абдель Азиза Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд намерен добиваться урегулирования сирийского кризиса в соответствии с решениями Женевы и резолюции Совета Безопасности ООН.

Напомним, что площадка «Астана» принимает переговоры о военному аспекту сирийского урегулирования с января. В данный момент состоялось шесть раундов встреч: в сентябре, июле, мае, марте и феврале. В частности, в ходе этих переговоров был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.