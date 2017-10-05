Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова
Новости Сирии
МИД Саудовской Аравии поддерживает астанинские переговоры по Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Саудовской Аравии поддерживает астанинские переговоры по Сирии

    17:29  5 Октября 2017
    48

    МИД Саудовской Аравии поддерживает астанинские переговоры по Сирии

    Эр-Рияд, 5 октября. Глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд поддерживает переговорный процесс в Астане по сирийскому вопросу.

    «Также мы поддерживаем переговоры в Астане и необходимость сохранения территориальной целостности и государственных институтов Сирии», — цитирует его слова агентство РИА Новости. Соответствующее заявление Аль-Джубейр сделал по итогам переговоров Владимира Путина и Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда.

    Ранее король Саудовской Аварии Сальман Бен Абдель Азиза Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд намерен добиваться урегулирования сирийского кризиса в соответствии с решениями Женевы и резолюции Совета Безопасности ООН.

    Напомним, что площадка «Астана» принимает переговоры о военному аспекту сирийского урегулирования с января. В данный момент состоялось шесть раундов встреч: в сентябре, июле, мае, марте и феврале. В частности, в ходе этих переговоров был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #эр-рияд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84330

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107375

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29981

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44641

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26152
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        124
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        798
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        520