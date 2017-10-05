Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова
Политика
Москва поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению оппозиции Сирии — Лавров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Москва поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению оппозиции Сирии — Лавров

    17:03  5 Октября 2017  /обновлено: 17:39  05 Октября 2017
    33

    Москва поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению оппозиции Сирии — Лавров

    Москва, 5 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению оппозиции Сирии.

    Так, по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда глава российского дипведомства отметил, что Москва поддерживает усилия, которые предпринимает Эр-Рияд по объединению сирийской оппозиции для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254.

    В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр подчеркнул, что Эр-Рияд тесно сотрудничает с Москвой в деле объединения сирийской оппозиции.

    «Что касается Сирии, то мы тесно сотрудничаем с Россией в деле объединения сирийской оппозиции и расширения ее рамок, чтобы можно было начать политический процесс в Женеве», — сказал он.

    Напомним, накануне Лавров отметил востребованность усилий Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции для переговоров с представителями Дамаск в Женеве.

    Автор: Тимур Румянцев
    #оппозиция #сирия #лавров
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84331

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107375

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29981

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44641

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26152
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        124
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        798
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        520