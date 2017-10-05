Москва поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению оппозиции Сирии — Лавров

В Избранное

Москва, 5 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона поддерживает усилия Эр-Рияда по объединению оппозиции Сирии.

Так, по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда глава российского дипведомства отметил, что Москва поддерживает усилия, которые предпринимает Эр-Рияд по объединению сирийской оппозиции для того, чтобы закрепить ее на конструктивной платформе переговоров с правительством на основе резолюции СБ ООН 2254.

В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр подчеркнул, что Эр-Рияд тесно сотрудничает с Москвой в деле объединения сирийской оппозиции.

«Что касается Сирии, то мы тесно сотрудничаем с Россией в деле объединения сирийской оппозиции и расширения ее рамок, чтобы можно было начать политический процесс в Женеве», — сказал он.

Напомним, накануне Лавров отметил востребованность усилий Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции для переговоров с представителями Дамаск в Женеве.