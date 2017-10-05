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Россия
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Новости Сирии
Лавров заявил о поддержке Саудовской Аравией действий России по Сирии
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    Лавров заявил о поддержке Саудовской Аравией действий России по Сирии

    17:05  5 Октября 2017  /обновлено: 17:35  05 Октября 2017
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    Лавров заявил о поддержке Саудовской Аравией действий России по Сирии

    Москва, 5 октября. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиза Аль Сауд позитивно оценивает усилия России по урегулированию кризиса в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Король Сальман позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата»,  — заметил глава внешнеполитического ведомства России.

    Лавров заявил о поддержке Саудовской Аравией действий России по Сирии

    Также Лавров обратил внимание, что Москва поддерживает усилия, которые предпринимает Саудовская Аравия по объединению оппозиции в Сирии. Глава МИД РФ подчеркнул, что это необходимо для закрепления ее на конструктивной платформе переговоров с правительством САР на основе резолюции Совета Безопасности ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин принял приглашение короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Саудовскую Аравию. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #сирия #лавров #саудовская аравия
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