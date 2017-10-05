Лавров заявил о поддержке Саудовской Аравией действий России по Сирии

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Москва, 5 октября. Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиза Аль Сауд позитивно оценивает усилия России по урегулированию кризиса в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Король Сальман позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата», — заметил глава внешнеполитического ведомства России.

Также Лавров обратил внимание, что Москва поддерживает усилия, которые предпринимает Саудовская Аравия по объединению оппозиции в Сирии. Глава МИД РФ подчеркнул, что это необходимо для закрепления ее на конструктивной платформе переговоров с правительством САР на основе резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее президент России Владимир Путин принял приглашение короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Саудовскую Аравию.