Глава ДНР: Принятие закона о реинтеграции Донбасса грозит масштабной войной

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Донецк, 5 октября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой Киева оправдать «очередной виток войны».

По его словам, данный закон необходим Киеву для того, чтобы оправдать очередной виток эскалации в Донбассе.

«Это развязывание очередного витка войны… Этот закон освобождает Киев от ответственности», — сказал Захарченко.

Накануне президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ отменяет статус боевых действий в Донбассе как антитеррористической операции, что позволяет президенту вводить войска в Донбасс в любой период и на неопределенный срок.

Кроме того, Порошенко внес в Раду законопроект «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который продлевает на год особый статус региона. В документе указывается, что ДНР и ЛНР «являются нелегитимными» и не обладают «никакими территориальными правами», передает «Ридус».