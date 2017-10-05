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Глава ДНР: Принятие закона о реинтеграции Донбасса грозит масштабной войной
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    Глава ДНР: Принятие закона о реинтеграции Донбасса грозит масштабной войной

    17:11  5 Октября 2017
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    Глава ДНР: Принятие закона о реинтеграции Донбасса грозит масштабной войной

    Донецк, 5 октября. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса является попыткой Киева оправдать «очередной виток войны».

    По его словам, данный закон необходим Киеву для того, чтобы оправдать очередной виток эскалации в Донбассе.

    «Это развязывание очередного витка войны… Этот закон освобождает Киев от ответственности», — сказал Захарченко.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ отменяет статус боевых действий в Донбассе как антитеррористической операции, что позволяет президенту вводить войска в Донбасс в любой период и на неопределенный срок.

    Кроме того, Порошенко внес в Раду законопроект «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который продлевает на год особый статус региона. В документе указывается, что ДНР и ЛНР «являются нелегитимными» и не обладают «никакими территориальными правами», передает «Ридус».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #киев #донбасс #украина #захарченко #порошенко #донецк #закон о реинтеграции
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