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Дамаск, 5 октября. Болельщики сборной Сирии поддерживают свою команду на площади Омейяидов в столице САР: продолжается футбольный матч Сирия — Австралия.

В эти минуты на площади Омейяидов в Дамаске идет прямая трансляция отборочного матча Чемпионата мира по футболу между сборными Сирийской Арабской Республики и Австралии. Множество болельщиков пришло поддержать свою команду с национальными флагами страны.

В первом стыковом матче четвертого раунда азиатского отборочного турнира к Чемпионату мира 2018 года австралийцы ведут 1:0.