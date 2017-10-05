Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова
Весь мир
Дамаск собрался на онлайн-трансляцию матча отбора к ЧМ-2018 Сирия — Австралия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск собрался на онлайн-трансляцию матча отбора к ЧМ-2018 Сирия — Австралия

    17:11  5 Октября 2017
    75

    Дамаск собрался на онлайн трансляцию матча отбора к ЧМ-2018 Сирия — Австралия

    Дамаск, 5 октября. Болельщики сборной Сирии поддерживают свою команду на площади Омейяидов в столице САР: продолжается футбольный матч Сирия — Австралия.

    В эти минуты на площади Омейяидов в Дамаске идет прямая трансляция отборочного матча Чемпионата мира по футболу между сборными Сирийской Арабской Республики и Австралии. Множество болельщиков пришло поддержать свою команду с национальными флагами страны.

    В первом стыковом матче четвертого раунда азиатского отборочного турнира к Чемпионату мира 2018 года австралийцы ведут 1:0.

    Дамаск собрался на онлайн трансляцию матча отбора к ЧМ-2018 Сирия — Австралия

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #сирия #дамаск #австралия #чм-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84327

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107375

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29981

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44641

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26152
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        119
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        786
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        518