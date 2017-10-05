Генпрокуратура ДНР обнаружила новые доказательства причастности ВСУ к крушению Boeing

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Донецк, 5 октября. Генпрокуратура ДНР сообщила, что располагает новыми данными, подтверждающими пуск ракеты «Бук» по MH17 с территории, подконтрольной украинским войскам. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление начальника следственного управления ведомства Романа Белоуса.

По его словам, генеральной прокуратурой Донецкой народной республики возобновлено производство по данному уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств в расследовании крушения авиалайнера под Торезом.

Как стало известно, у следствия появились новые данные, подтверждающие факт пуска ракеты ЗРК «Бук» из окрестностей поселка Зарощинское Шахтерского района, который контролировался украинской армией на момент авиакатастрофы.

Белоус добавил, что также подтвердился факт причастности к инциденту военнослужащих 156-го зенитного ракетного полка Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее представители Нидерландов получили от ДНР останки погибших и обломки самолета MН17, найденные недавно на месте крушения воздушного судна.