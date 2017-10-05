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Россия
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Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов ИГ в Сирии «Калибрами» ВМФ РФ
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    Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов ИГ в Сирии «Калибрами» ВМФ РФ

    16:54  5 Октября 2017
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    Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов ИГ в Сирии «Калибрами» ВМФ РФ

    Москва, 5 октября. Военное ведомство опубликовало в Сети данные средств объективного контроля уничтожения объектов «Исламского государства»1 ракетами «Калибр» в провинции Дейр эз-Зор.

    В четверг подводные лодки Черноморского флота «Колпино» и «Великий Новгород» выполнили ракетные пуски по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около населенного пункта Меядин. Удар по исламистам нанесен десятью крылатыми ракетами «Калибр» из подводного положения.

    Целями ВМФ РФ стали командные пункты боевиков, склады вооружения, боеприпасов и ангары с боевой техникой. По данным средств объективного контроля игиловцам около города Меядин нанесен существенный урон в живой силе и бронетехнике. Ракетный удар поддержит наступление САА на южном направлении в провинции Дейр эз-Зор.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #вмф рф #калибр
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