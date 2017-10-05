Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов ИГ в Сирии «Калибрами» ВМФ РФ

В Избранное

Москва, 5 октября. Военное ведомство опубликовало в Сети данные средств объективного контроля уничтожения объектов «Исламского государства»1 ракетами «Калибр» в провинции Дейр эз-Зор.

В четверг подводные лодки Черноморского флота «Колпино» и «Великий Новгород» выполнили ракетные пуски по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около населенного пункта Меядин. Удар по исламистам нанесен десятью крылатыми ракетами «Калибр» из подводного положения.

Целями ВМФ РФ стали командные пункты боевиков, склады вооружения, боеприпасов и ангары с боевой техникой. По данным средств объективного контроля игиловцам около города Меядин нанесен существенный урон в живой силе и бронетехнике. Ракетный удар поддержит наступление САА на южном направлении в провинции Дейр эз-Зор.

#SYRIA Black Sea Fleet submarines fired #Kalibr cruise missiles at terrorists’ objects pic.twitter.com/nTVpjPrLUk — Минобороны России (@mod_russia) October 5, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.