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Новороссия
Донбасс сегодня: ЛНР просвещает ОБСЕ, ДНР пытаются оставить без воды
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    Донбасс сегодня: ЛНР просвещает ОБСЕ, ДНР пытаются оставить без воды

    21:11  5 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: ЛНР просвещает ОБСЕ, каратели пытаются оставить ДНР без воды, суицид в морской пехоте ВСУ

    Донбасс, 5 октября. ВСУ третий день обстреливают насосные станции ДНР, снабжающие водой украинскую часть Донецкой области. ЛНР уличила ОБСЕ в незнании минских соглашений. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    По оперативным данным военной разведки ДНР, украинские войска продолжают наращивать группировку вблизи линии соприкосновения. В район подконтрольной ВСУ Волновахи и поселка Новотроицкое в 17 км и 1 км от линии соприкосновения соответственно отмечено прибытие запрещенных минскими соглашениями танков Т-72, САУ «Гвоздика» и МТ-12 «Рапира».

    Всего за минувшие сутки киевские силовики по территории 26 населенных пунктов ДНР и ЛНР выпустили до 300 артиллерийских, танковых снарядов и мин различного калибра. Бойцы ВСУ и Национальной гвардии нарушили режим прекращения огня 57 раз. При обстрелах мирных городов и поселков применялась артиллерия калибром 122 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, а также гранатометы различного типа, вооружение боевых машин и стрелковое оружие.

    В результате обстрелов юга ДНР разрушено два жилых дома в поселке Коминтерново.

    ВСУ бьют по водоводу

    Накануне вечером ВСУ в очередной раз обстреляли из минометов насосную станцию Южнодонбасского водовода в населенном пункте Васильевка. Пресс-центр штаба так называемой АТО по традиции списал данный обстрел на «террористов» ДНР, а украинские СМИ ретранслировали данную информацию своей аудитории.

    Донбасс сегодня: ЛНР просвещает ОБСЕ, каратели пытаются оставить ДНР без воды, суицид в морской пехоте ВСУ

    В оперативном командовании ДНР в свою очередь сообщили подробности инцидента. 4 октября в 17.30 с позиций ВСУ, дислоцирующихся в подконтрольном им поселке Каменка, по территории станции было выпущено четыре мины калибром 82-мм. Также обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и АГС. Работники станции вынуждены были укрыться в бомбоубежище и переждать обстрел.

    Уже сегодня данную информацию официально подтвердило представительство ДНР в СЦКК (совместный центр контроля и координации прекращения огня). В оперативном командовании ДНР также добавили, что обстрел указанной станции ВСУ ведут третий день подряд, видимо, пытаясь вывести из строя оборудование, с помощью которого поставляется вода в подконтрольные Киеву города Донбасса, с целью обвинить в этом ВС ДНР.

    «Простите, больше не могу»

    В оперативном командовании ДНР сообщили о начатой военной прокуратурой Украины проверке в расположениях 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Поводом к расследованию послужило самоубийство военнослужащего подразделения матроса Белицкого В.Е., ушедшего из жизни 2 сентября 2017 года.

    В ходе разбирательства было установлено, что Белицкий В. Е. дважды предпринимал попытки дезертировать из расположения. Его насильно возвращали и избивали, а факты побегов тщательно скрывали. Военнослужащий продолжал служить, испытывая на невыносимое давление и систематическое унижение со стороны командиров. А причиной к такому поведению матроса стала невозможность вернуть одолженные у командира деньги.

    В своей предсмертной записке матрос написал лишь три слова: «Простите, больше не могу». В ходе последующей проверки было выявлено огромное количество военнослужащих, употребляющих наркотики. Были зафиксированы и многочисленные следы побоев личного состава. А случаи регулярных драк, пьяный дебош и наркомания стали визитной карточкой якобы «элитного» подразделения.

    ОБСЕ просчиталась

    Донбасс сегодня: ЛНР просвещает ОБСЕ, каратели пытаются оставить ДНР без воды, суицид в морской пехоте ВСУ

    Из сообщений оперативного командования ЛНР. Накануне в ежедневном отчете ОБСЕ появилась информация о том, что патруль миссии зафиксировал 10 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в районе города Красный Луч (после декомунизации — город Хрустальный). По информации ОБСЕ, данный факт свидетельствует о нарушении ЛНР соответствующих линий отвода систем тяжелого вооружения, предусмотренных минскими соглашениями.

    В Народной милиции ЛНР были крайне удивлены, если не сказать больше, подобным обвинением. Официальный представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко выразил «обеспокоенность принципами работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ЛНР».

    Луганские военные популярно разъяснили миссии, что действительно, данный тип вооружения должен быть отведен на определенное расстояние от линии разграничения, которое составляет 25 км. Но от города Красный Луч до Луганска, за которым и проходит ближайший участок линии разграничения, не менее 54 км.

    Донбасс сегодня: ЛНР просвещает ОБСЕ, каратели пытаются оставить ДНР без воды, суицид в морской пехоте ВСУ

    Автор: Николай Романенко
    #днр #донбасс #украина #лнр #донецк #луганск
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