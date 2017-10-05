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Россия
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Политика
Россия возмущена осквернением памятника воинам-освободителям в Польше
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    Россия возмущена осквернением памятника воинам-освободителям в Польше

    16:55  5 Октября 2017
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    Россия возмущена осквернением памятника воинам-освободителям в Польше

    Москва, 5 октября. Российские власти выразили протест в связи с осквернением памятника советским солдатам в польском городе Стшегом. Об этом в четверг сообщило министерство иностранных дел РФ.

    «Возмущены очередным актом вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в Польше», — говорится в сообщении.

    Россия возмущена осквернением памятника воинам-освободителям в Польше

    Москва призвала Варшаву найти и привлечь к ответственности вандалов, которые «прикрывают свое невежество доморощенным патриотизмом».

    Напомним, что группа неизвестных прикрепила к памятнику советским солдатам в Стшегоме табличке, в которой говорится о «советских оккупантах, уничтожавших польский народ».

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #вандалы #польша #мид рф #памятники
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