Россия возмущена осквернением памятника воинам-освободителям в Польше
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Москва, 5 октября. Российские власти выразили протест в связи с осквернением памятника советским солдатам в польском городе Стшегом. Об этом в четверг сообщило министерство иностранных дел РФ.
«Возмущены очередным актом вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в Польше», — говорится в сообщении.
Москва призвала Варшаву найти и привлечь к ответственности вандалов, которые «прикрывают свое невежество доморощенным патриотизмом».
Напомним, что группа неизвестных прикрепила к памятнику советским солдатам в Стшегоме табличке, в которой говорится о «советских оккупантах, уничтожавших польский народ».