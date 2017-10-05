Россия возмущена осквернением памятника воинам-освободителям в Польше

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Москва, 5 октября. Российские власти выразили протест в связи с осквернением памятника советским солдатам в польском городе Стшегом. Об этом в четверг сообщило министерство иностранных дел РФ.

«Возмущены очередным актом вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в Польше», — говорится в сообщении.

Москва призвала Варшаву найти и привлечь к ответственности вандалов, которые «прикрывают свое невежество доморощенным патриотизмом».

Напомним, что группа неизвестных прикрепила к памятнику советским солдатам в Стшегоме табличке, в которой говорится о «советских оккупантах, уничтожавших польский народ».