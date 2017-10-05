Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

В Избранное

Киев, 5 октября. Закон «Об образовании», запрещающий преподавание на Украине на любых языках, кроме украинского, вызвал критику у всех соседей этой страны: России, Польши, Венгрии, Молдавии и Румынии. Однако, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что Киев не отменит ксенофобский закон, потому что чувствует поддержку ЕС.

При этом эксперт объясняет, почему русские граждане Украины не выходит на акции протеста – они запуганы полицией, СБУ и боевиками неонацистких группировок, кроме того, они не чувствуют поддержки со стороны местных политиков.

«Люди протестуют, когда речь заходит о каких-то гуманитарных правах, они протестуют, когда их кто-то зовет на протест. А если у нас политических сил, которые бы отображали эти общественные настроения, их просто нет? Ну, нет, нет и все, никто народ не зовет, и люди не пойдут, конечно. Потому что если там какие-то одиночки выйдут, то они получат по голове от наших национал-радикалов или юристов, которые считают что это еще недостаточно проукраинский закон. Но я как раз думаю, что смысл этого закона заключается в том, чтобы, прежде всего, сократить возможность обучаться русскому языку и в конце концов вытравить русское сознание у жителей Украины русскоязычных. И депутаты будут настаивать на реализации этой задачи несмотря ни на что, несмотря ни на какие возмущения. А что касается венгров и румын, они все равно пойдут Киеву навстречу, чтобы не обострять отношения с соседями из Европейского союза, я в этом не сомневаюсь».

Новый закон затронет интересы 400 тысяч учеников. Большинство из них учат русский, но есть и те, кто обучается в венгерских, румынских, молдавских и польских школах.

Напомним, сегодня стало известно, что заместитель главы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши призвал Москву и Будапешт объединить усилия, чтобы надавить на Киев из-за принятого Украиной закона об образовании, ущемляющего права нацменьшинств. Генгеши предложил всем странам, выходцы из которых живут в Украине, объединиться, чтобы не дать украинским националистам «форсировано превратить Украину в мононациональное государство».

Заметим, что страны ЕС, поддержавшие государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, продолжают поддерживать украинских националистов политически и финансово.