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Россия
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Radiohead и Depeche Mode могут попасть в Зал славы рок-н-ролла
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    Radiohead и Depeche Mode могут попасть в Зал славы рок-н-ролла

    16:56  5 Октября 2017
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    Radiohead и Depeche Mode могут попасть в Зал славы рок-н-ролла

    Нью-Йорк, 5 октября. Стали известны имена музыкантов, претендующих на включение в Зал славы рок-н-ролла. В список попали такие группы, как Depeche Mode, Rage Against The Machine, Bon Jovi, Judas Priest, Radiohead.

    Среди номинантов также есть певицы Нина Симон и Розетта Тарп (обе посмертно), певица Кейт Буш и рэпер LL Cool J.

    В списке претендентов также есть Dire Straits, Eurythmics, The Moody Blues, передает «Свободная пресса».

    В прошлом году в Зал славы рок-н-ролла включили рэпера Тупака Шакура. В 2015 году туда вошла легендарная рок-группа Deep Purple.

    Radiohead и Depeche Mode могут попасть в Зал славы рок-н-ролла

    В разное время Зал славы рок-н-ролла вошли такие артисты, как Чак Берри, Рэй Чарльз, Бадди Холли, Элвис Пресли, The Beatles, Би Би Кинг, Боб Дилан, The Rolling Stones.

    Согласно правилам, для включения группы или исполнителя необходимо, чтобы с момента его первой записи прошло хотя бы 25 лет.

    Автор: Дима Оленин
    #музыка #зал рок-н-ролла
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