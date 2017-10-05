Украина от Польши узнала о закупках угля ДНР и ЛНР странами Европы

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Киев, 5 октября. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что располагает данными о том, что несколько европейских стран закупают уголь у ДНР и ЛНР. Информацию об этом, по словам украинского министра, ему предоставил журналист из Польши, занимающийся расследованием поставок антрацита из отдельных районов Донбасса.

Поставки антрацита идут не только в Польшу, но и и в другие европейские страны, утверждает Насалик. «Поэтому, сейчас основная задача — максимально заблокировать этот процесс», — подчеркнул он.

Ранее о закупке Варшавой небольшой партии угля в 11 тысяч тонн у ЛНР сообщал польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский, напоминает «Свободная пресса».

«Какая-то маленькая фирма. С Донбасса ли — однозначно не понятно, но похоже, что так», — рассказал он в эфире «Польского телевидения», уточнив, что именно такое количество угля потребляет один энергоблок в сутки.

Насалик счел эту ситуацию «очень неприятной», напомнив, что Украина вынуждена закупать уголь в США и ЮАР.

«Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша — с наших оккупированных территорий», — возмутился украинский министр.

