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Россия
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Политика
Ушаков: Точная дата визита Путина в Саудовскую Аравию будет согласована позднее
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    Ушаков: Точная дата визита Путина в Саудовскую Аравию будет согласована позднее

    16:32  5 Октября 2017
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    Ушаков: Точная дата визита Путина в Саудовскую Аравию будет согласована позднее

    Москва, 5 октября. Точная дата визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию пока не согласована. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Приглашение передано, приглашение принято. Все остальное будет согласовываться с учетом многих факторов», — сказал он.

    Напомним, 4 октября король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд прибыл в Россию с рабочим визитом. 5 октября президент России Владимир Путин провел встречу с королем Саудовской Аравии, в ходе которой монарх предложил российскому лидеру посетить Эр-Рияд. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что беседа с монархом была содержательной, предметной и доверительной, разговор касался двусторонних отношений и ситуации в регионе.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #саудовская аравия #ушаков #эр-рияд
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