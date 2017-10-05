Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Неизвестные расстреляли автомобиль в Стамбуле, есть пострадавшие
Украина
В Раду полетели дымовые шашки: националисты готовятся к штурму парламента из-за закона о реинтеграции Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Раду полетели дымовые шашки: националисты готовятся к штурму парламента из-за закона о реинтеграции Донбасса

    18:08  5 Октября 2017  /обновлено: 18:34  05 Октября 2017
    246

    Националисты угрожают штурмовать Раду в случае принятия закона о реинтеграции Донбасса

    Киев, 5 октября. Попытка принятия законопроекта президента Украины Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса проходит в Верховной раде. Украинские националисты, которые митингуют у стен Рады, угрожают ворваться в здания в случае принятия документа, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Около сотни человек держат в руках флаги «Свободы» и «Национального корпуса», «Азова» и «Правого сектора»1 (запрещены в РФ). Националистам не нравится, что в законопроекте упоминаются минские соглашения, на которых настаивает Запад. В ходе рассмотрения законопроекта нардепами члены фракций ВО «Свобода» и «Самопомочь» заблокировали трибуну и вырвали микрофон у спикера и сломали его. Позже лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что из документа было решено исключить упоминание о минских договоренностях.

    7 Фото.
    7 Фотографий

    В это же время «Национальный корпус» подтянул к зданию рады бойцов, а полиция заблокировала вход в здание тремя рядами силовиков. Участники протеста начали бросать в здание украинского парламента дымовые шашки. После этого у офиса партии «5.10» на улице Шелковичной несколько человек устроили погром и повредили ее эмблемы. Полицейским пришлось вмешаться в происходящее. Порядок и безопасность в правительственном квартале Киева охраняются в усиленном режиме.

    Протестные акции в центре Киева, в основном, сосредоточены у Верховной рады. Националисты выступают против принятия законопроектов  о реинтеграции Донбасса, которые накануне внес на рассмотрение украинского парламента президент Петр Порошенко. Радикалы недовольны тем, что документ о реинтеграции продлевает статус Донбасса еще на год и, кроме того, гарантирует амнистию так называемым «сепаратистам». Также националисты опасаются, что дальнейшем законопроект может легализовать ЛНР и ДНР, которые не признает Украина.

    Напомним, накануне Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, согласно которому территории ДНР и ЛНР предлагается признать оккупированными, а также законопроект, который продлевает на год действие закона об особом статусе Донбасса, несмотря на то, что минскими договоренностями оговаривается его бессрочное действие.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Петро Панч
    #донбасс #радикалы #националисты #рада #митинг #реинтеграция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84419

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107394

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29985

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44656

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26181
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        261
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        955
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        61
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        552