В Раду полетели дымовые шашки: националисты готовятся к штурму парламента из-за закона о реинтеграции Донбасса

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Киев, 5 октября. Попытка принятия законопроекта президента Украины Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса проходит в Верховной раде. Украинские националисты, которые митингуют у стен Рады, угрожают ворваться в здания в случае принятия документа, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Около сотни человек держат в руках флаги «Свободы» и «Национального корпуса», «Азова» и «Правого сектора»1 (запрещены в РФ). Националистам не нравится, что в законопроекте упоминаются минские соглашения, на которых настаивает Запад. В ходе рассмотрения законопроекта нардепами члены фракций ВО «Свобода» и «Самопомочь» заблокировали трибуну и вырвали микрофон у спикера и сломали его. Позже лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что из документа было решено исключить упоминание о минских договоренностях.

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В это же время «Национальный корпус» подтянул к зданию рады бойцов, а полиция заблокировала вход в здание тремя рядами силовиков. Участники протеста начали бросать в здание украинского парламента дымовые шашки. После этого у офиса партии «5.10» на улице Шелковичной несколько человек устроили погром и повредили ее эмблемы. Полицейским пришлось вмешаться в происходящее. Порядок и безопасность в правительственном квартале Киева охраняются в усиленном режиме.

Протестные акции в центре Киева, в основном, сосредоточены у Верховной рады. Националисты выступают против принятия законопроектов о реинтеграции Донбасса, которые накануне внес на рассмотрение украинского парламента президент Петр Порошенко. Радикалы недовольны тем, что документ о реинтеграции продлевает статус Донбасса еще на год и, кроме того, гарантирует амнистию так называемым «сепаратистам». Также националисты опасаются, что дальнейшем законопроект может легализовать ЛНР и ДНР, которые не признает Украина.

Напомним, накануне Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, согласно которому территории ДНР и ЛНР предлагается признать оккупированными, а также законопроект, который продлевает на год действие закона об особом статусе Донбасса, несмотря на то, что минскими договоренностями оговаривается его бессрочное действие.

1 Организация запрещена на территории РФ.