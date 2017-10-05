Хомс: еще один населенный пункт в Сирии присоединился к режиму перемирия

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Москва, 5 октября. Министерство обороны сообщает, что еще один город в провинции Хомс присоединился к режиму прекращения огня.

За минувшие сутки при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий подписали представители населенного пункта Кисин провинции Хомс.

Отмечается, что на данный момент количество поселений, придерживающихся перемирия, составляет 2242. Переговоры о подписании соответствующих соглашений продолжаются с лидерами вооруженных формирований в пяти сирийских провинциях, подчеркивают в военном ведомстве России.