Переговоры Путина с королем Саудовской Аравии завершились государственным обедом

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Москва, 5 октября. Официальную часть переговоров лидеров России и Саудовской Аравии завершил государственный обед от имени президента российского лидера Владимира Путина в честь короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

В четверг, 5 октября глава российского государства принял монарха в Большом Кремлевском дворце, где стороны провели беседу в узком составе. Далее были проведены переговоры в расширенном формате, в которых также приняли участие члены делегаций РФ и Саудовской Аравии. Подписание полутора десятков совместных документов стало итогом обсуждений.

Министры иностранных дел двух государств по завершении государственного обеда дадут оценку каждой из сторон состоявшимся переговорам.

Отметим, что 6 октября монарх встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Напомним, что Владимир Путин принял приглашение короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Саудовскую Аравию.