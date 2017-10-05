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Донбасс: перебежчик из СБУ обнародует секретные документы о преступлениях Киева
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    Донбасс: перебежчик из СБУ обнародует секретные документы о преступлениях Киева

    16:32  5 Октября 2017  /обновлено: 16:35  05 Октября 2017
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    Донбасс: перебежчик из СБУ обнародует секретные документы о преступлениях Киева

    Донецк, 5 октября. Западные страны активно вовлечены в вооруженный конфликт, который продолжается на территории Донбасса с 2014 года. Об этом в четверг заявил бывший сотрудник СБУ подполковник Роман Лабусов, который перешел на сторону Донецкой народной республики.

    По словам украинского офицера, у него есть тысячи документов СБУ, некоторые из которых свидетельствуют о том, что западные страны финансируют диверсионную деятельность в ДНР. Кроме того, Лабусов рассказал о преступлениях украинских силовиков в Донбассе, на которые следственные органы закрывают глаза.

    Донбасс: перебежчик из СБУ обнародует секретные документы о преступлениях Киева

    «Представители территориальных батальонов подчиняются лично Авакову, и даже президент не является для них главнокомандующим. От рук боевика «Азова» погиб сотрудник СБУ, который просто получил пулю в голову. Дело так и осталось нетронутым», — цитирует Лабусова Донецкое агентство новостей.

    Бывший сотрудник СБУ также отметил, что Киев распорядился не проводить расследование в связи с крушением самолета Boeing-777 (рейс MH17), который был сбит на территории Донбасса в 2014 году. Как сообщала ранее «Свободная пресса», подполковник СБУ перешел на сторону ДНР и собирается обнародовать ряд секретных документов.

    Автор: Геннадий Плющев
    #днр #донбасс #сбу #документы #силовики #преступления
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