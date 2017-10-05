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Россия
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Минобороны России опубликовало видео пусков ракет «Калибр» подлодками ВМФ РФ по объектам ИГ
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    Минобороны России опубликовало видео пусков ракет «Калибр» подлодками ВМФ РФ по объектам ИГ

    16:25  5 Октября 2017
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    Минобороны России опубликовало видео пусков ракет «Калибр» подлодками ВМФ РФ по объектам ИГ

    Москва, 5 октября. Подводные лодки Черноморского флота «Колпино» и «Великий Новгород» осуществили пуски 10 крылатых ракет «Калибр» по позициям «Исламского государства»1 в Сирии.

    По сообщению военного ведомства РФ российские подлодки совершили два залповых удара по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из акватории Средиземного моря в подводном положении.

    Целью ракетной атаки были объекты террористов около населенного пункта Маядин в провинции Дейр эз-Зор. Уничтожение объектов «Халифата» было подтверждено средствами объективного контроля. ВМФ РФ «Калибрами» поддержали наступление САА на позиции «Исламского государства».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #вмф рф #калибр
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