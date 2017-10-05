Минобороны России опубликовало видео пусков ракет «Калибр» подлодками ВМФ РФ по объектам ИГ

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Москва, 5 октября. Подводные лодки Черноморского флота «Колпино» и «Великий Новгород» осуществили пуски 10 крылатых ракет «Калибр» по позициям «Исламского государства»1 в Сирии.

По сообщению военного ведомства РФ российские подлодки совершили два залповых удара по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из акватории Средиземного моря в подводном положении.

Целью ракетной атаки были объекты террористов около населенного пункта Маядин в провинции Дейр эз-Зор. Уничтожение объектов «Халифата» было подтверждено средствами объективного контроля. ВМФ РФ «Калибрами» поддержали наступление САА на позиции «Исламского государства».

#СИРИЯ Экипажи подводных лодок #ЧФ нанесли удары комплексами «Калибр» по объектам террористов pic.twitter.com/d9iDDCioxV — Минобороны России (@mod_russia) October 5, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.