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Россия
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Технологии
Siri отвечает песней Despacito на запрос о гимне Болгарии
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    Siri отвечает песней Despacito на запрос о гимне Болгарии

    16:52  5 Октября 2017
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    Siri отвечает песней Despacito на запрос о гимне Болгарии

    София, 5 октября. На запрос о гимне Болгарии голосовой помощник Apple Siri отвечает популярной песней Луиса Фонзи и Дэдди Янки Despacito, сообщили пользователи гаджетов от Apple.

    Пользователи Apple обнаружили забавную ошибку в работе Siri. На запрос о гимне Болгарии голосовой помощник предлагает хит этого лета Despacito. Как стало известно, этот баг наблюдается абсолютно на всех гаджетах, которые работают на iOS.

    Напомним, гимном Болгарии на самом деле является Mila Rodino. Однако по-прежнему остается секретом, почему Siri решила, что эти две музыкальные композиции похожи между собой.

    Siri отвечает песней Despacito на запрос о гимне Болгарии

    Этим летом власти Малайзии запретили транслировать песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки на государственном радио и телевидении. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #болгария #apple #siri #гимн #despacito #баг
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