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Рим, 5 октября. Житель Сицилии взял в рабство гражданку РФ, периодически насиловал ее и заставлял соблюдать мусульманские обычаи, сообщили в полиции города Катания.

Как стало известно, молодая россиянка долгое время жила на севере Италии, где и познакомилась с 31-летним иностранцем. Девушка влюбилась и переехала к нему на Сицилию.

Впоследствии оказалось, что обворожительный итальянец по имени Джузеппе Д’Иньоти — мусульманин, передает агентство РИА Новости.

В течение нескольких месяцев мужчина избивал свою гостью, насиловал ее и угрожал убить. Он заставил девушку носить хиджаб, молиться и смотреть вместе с ним на казни «неверных» по телевизору. Мужчина очень гордился тем, что сделал мусульманкой девушку со светлыми волосами и голубыми глазами, отметили в полиции.

Девушке удалось сбежать, когда после очередного избиения она попала в больницу. Россиянка села на поезд до Турина, где подала заявление в правоохранительные органы.

В данный момент Джузеппе Д’Иньоти обвиняется в обращении в рабство, сексуальном насилии, похищении человека, жестоком обращении и избиении.