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Россия
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Новости Сирии
В США рассказали, почему коалиция не воюет с «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии
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    В США рассказали, почему коалиция не воюет с «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии

    16:17  5 Октября 2017  /обновлено: 16:47  05 Октября 2017
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    В США рассказали, почему коалиция не воюют с «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии

    Вашингтон, 5 октября. Международная коалиция во главе с США не комментирует удары ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии, так как сосредоточена на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу коалиции.

    «Коалиция сосредоточена на разгроме ИГ1. Мы не можем подтвердить сообщения об ударе ВКС РФ, и у нас нет комментариев о действиях, предпринятых Россией от имени властей Сирии», — заявили в пресс-службе коалиции.

    Таким образом, в коалиции США ответили на вопрос, наносит ли ее авиация удары по боевикам «Ан-Нусры» в Сирии, и как коалиция может прокомментировать удары ВКС РФ по ним.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не может полностью доверять коалиции во главе с США, так как Вашингтон не предпринимает никаких действий для борьбы с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1. При этом в Минобороны РФ отметили, что коалиция во главе с США оказывает помощь боевикам «Джебхат ан-Нусры».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #вкс рф #коалиция
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