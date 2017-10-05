В США рассказали, почему коалиция не воюет с «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии

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Вашингтон, 5 октября. Международная коалиция во главе с США не комментирует удары ВКС РФ по боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии, так как сосредоточена на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу коалиции.

«Коалиция сосредоточена на разгроме ИГ1. Мы не можем подтвердить сообщения об ударе ВКС РФ, и у нас нет комментариев о действиях, предпринятых Россией от имени властей Сирии», — заявили в пресс-службе коалиции.

Таким образом, в коалиции США ответили на вопрос, наносит ли ее авиация удары по боевикам «Ан-Нусры» в Сирии, и как коалиция может прокомментировать удары ВКС РФ по ним.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не может полностью доверять коалиции во главе с США, так как Вашингтон не предпринимает никаких действий для борьбы с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1. При этом в Минобороны РФ отметили, что коалиция во главе с США оказывает помощь боевикам «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.