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Технологии
Google в Сан-Франциско представила «убийц iPhone» и камеру-клипсу
Технологии
Google в Сан-Франциско представила «убийц iPhone» и камеру-клипсу
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    Google в Сан-Франциско представила «убийц iPhone» и камеру-клипсу

    16:09  5 Октября 2017
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    Google в Сан-Франциско представила «убийц iPhone» и камеру-клипсу

    Сан-Франциско, 5 октября. Компания Google презетовала новые смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL. Церемония прошла накануне в Сан-Франциско. 

    Оба гаджета работают на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 и имеют 4 гигабайтами оперативной памяти. Отличаются они размерами экранов: у Pixel 2 он составляет 5 дюймов с экран с разрешением 1920 на 1080, а у Pixel 2 XL — 6 дюймов с разрешением 2880 на 1440.

    И в том, и в другом смартфоне есть основная 12,2-мегапиксельная камера, а также фронтальная камера на восемь мегапикселей. И Pixel 2, и Pixel 2 XL поддерживают функцию Active Edge, позволяющую активизировать различные функции при сжатии устройства.

    Кроме того, Google презентовала ноутбук-планшет Pixelbook, обновленная версия гарнитуры Daydream View VR, колонки Home Mini и Home Max и камеру-клипсу Google Clips. 

    Автор: Алексей Громов
    #google #смартфоны #презентация
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