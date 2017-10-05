Вертолеты ВКС РФ обеспечили полную зачистку от боевиков ИГ шоссе около Ас-Сухны

В Избранное

Хомс, 5 октября. ВКС РФ поддержали правительственные войска Сирии при зачистке от боевиков «Исламского государства»1 шоссе в провинции Хомс.

Военные источники в Сирии сообщили, что ситуация в данном районе провинции Хомс продолжительное время оставалась достаточно сложной. Боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удалось подойти к шоссе с нескольких направлений.

Участок дороги держался под минометным обстрелом игиловцев, не дававшем сирийской армии начать планомерное наступление без значительных потерь. На помощь САА пришли летчики ВКС РФ. Ударные вертолеты уничтожили огневые точки и минометные позиции «Халифата». Отмечается, что в данный момент трасса полностью зачищена от исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.