Путин пока не планирует посещать форум стран-экспортеров газа в Боливии — Ушаков

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Москва, 5 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пока не планирует посещать форум стран-экспортеров газа, который пройдет в Боливии в ноябре.

«Пока не планируется», — заявил Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин провел встречу с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом в Москве.