Президент Болгарии: Санкции против России вредят бизнесу

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Варшава, 5 октября. Президент Болгарии Румен Радаев заявил, что антироссийские санкции необходимо отменить.

Отметим, что в данный момент болгарский лидер находится в Польше с официальным визитом. Заявление о санкциях против России Радаев сделал в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

«В экономическом смысле эти санкции вредят. Если говорить о болгарском бизнесе, то мы негативно смотрим на это», — цитирует его слова ТАСС.

Радаев также подчеркнул, что санкции не могут длиться бесконечно. По словам политика, из-за таких решений страдает в первую очередь бизнес. Именно по этой причине санкции необходимо отменить.