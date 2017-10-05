Захарова предупредила США о праве России на ответ из-за нападок на RT

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Москва, 5 октября. Россия имеет право на ответные действия после нападок в США на канал RT, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время заседания рабочей группы Совфеда РФ.

Захарова напомнила о 23-м пункте правил аккредитации.

«Он говорит о том, что МИД России может принять ответные меры в отношении корреспондентов СМИ тех стран, где действуют ограничения в отношении российских журналистов, — заметила представитель внешнеполитического ведомства. — То есть у МИД есть все на это полномочия».

Она также обратила внимание, что ответные меры могут быть применены как к зарубежному государственному СМИ, так и к частному.

Накануне стало известно, что RT проверяет информацию об исключении канала из Google Preferred.