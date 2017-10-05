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Политика
Захарова предупредила США о праве России на ответ из-за нападок на RT
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    Захарова предупредила США о праве России на ответ из-за нападок на RT

    16:01  5 Октября 2017
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    Захарова предупредила США о праве России на ответ из-за нападок на RT

    Москва, 5 октября. Россия имеет право на ответные действия после нападок в США на канал RT, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время заседания рабочей группы Совфеда РФ.

    Захарова напомнила о 23-м пункте правил аккредитации.

    «Он говорит о том, что МИД России может принять ответные меры в отношении корреспондентов СМИ тех стран, где действуют ограничения в отношении российских журналистов, — заметила представитель внешнеполитического ведомства. — То есть у МИД есть все на это полномочия».

    Она также обратила внимание, что ответные меры могут быть применены как к зарубежному государственному СМИ, так и к частному.

    Захарова предупредила США о праве России на ответ из-за нападок на RT

    Накануне стало известно, что RT проверяет информацию об исключении канала из Google Preferred.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #захарова #мид рф #rt
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