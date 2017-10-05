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Новости Сирии
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Весь мир
Сирия: Минобороны РФ сообщает о пяти случаях нарушения режима перемирия
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    Сирия: Минобороны РФ сообщает о пяти случаях нарушения режима перемирия

    15:52  5 Октября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщает о пяти случаях нарушения режима перемирия

    Москва, 5 октября. Военное ведомство России зафиксировало нарушения режима перемирия в трех сирийских провинциях.

    По данным сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии режим прекращения боевых действий за минувшие был нарушен в провинциях Дамаск (2), Даръа (1) и Алеппо (2). Мониторинговая группа Анкары заявила о двух случаях стрельбы в провинции Дамаск.

    Министерство обороны России подчеркивает, что стрельбу в зонах деэскалации конфликта вели боевики террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (организации запрещены в России). Ситуация в данных районах расценивается как стабильная.

    Сирия: Минобороны РФ сообщает о пяти случаях нарушения режима перемирия

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #минобороны рф #перемирие #стрельба
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