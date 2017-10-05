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Трамп назвал фейком сообщения СМИ об угрозах Тиллерсона уйти в отставку
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    Трамп назвал фейком сообщения СМИ об угрозах Тиллерсона уйти в отставку

    15:52  5 Октября 2017
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    Трамп назвал фейком сообщения СМИ об угрозах Тиллерсона уйти в отставку

    Вашингтон, 5 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон никогда не говорил о намерении уйти в отставку. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter.

    Трамп обвинил американский телеканал NBC News в распространении фейков, а также потребовал публичных извинений за сообщения о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы хотел покинуть свой пост.

    «Рекс Тиллерсон никогда не грозился уйти в отставку. Это фейковый новости NBC News. Плохие новости и низкие стандарты вещания. Никакого подтверждения с моей стороны», — написал Трамп.

    Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что Тиллерсон не доволен политикой президента США Дональда Трампа и планирует покинуть пост главы Госдепартамента. По данным источника, конфликт между Трампом и Тиллерсоном разгорелся в начале лета в связи с разногласиями относительно внешней политики США.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #белый дом #тиллерсон #госдепартамент
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