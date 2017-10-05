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Общество
Шизофреник в Татарстане съел своего знакомого, у которого гостил
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    Шизофреник в Татарстане съел своего знакомого, у которого гостил

    15:50  5 Октября 2017
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    Шизофреник в Татарстане съел своего знакомого, у которого гостил

    Казань, 5 октября. Житель Татарстана убил своего знакомого и съел части его тела. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, преступление произошло в ночь на 5 октября в селе Новое Ильдеряково.

    40-летний местный житель, у которого поставлен диагноз «Шизофрения», находясь в гостях у знакомого, напал на хозяина избы, избил его руками, затем табуреткой, а после перерезал горло и вскрыл живот.

    Шизофреник в Татарстане съел своего знакомого, у которого гостил

    Удостоверившись в смерти своего знакомого, каннибал начал есть части тела убитого. Закончив с «трапезой», он сам позвонил в полицию и сознался в случившемся. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

    Автор: Геннадий Плющев
    #убийство #татарстан #каннибал #шизофреник
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