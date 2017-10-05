В США посоветовали ЕС брать пример с России при создании собственной армии

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Вашингтон, 5 октября. ЕС следует создать собственную объединенную армию и перенять опыт России в военных вопросах, пишут американские СМИ.

Автор американского портала The National Interest Джеймс Хасик считает, что в Европе сейчас особенно актуален вопрос об обеспечении собственной безопасности. Для этого ЕС следует сосредоточиться на организации собственной объединенной армии, которая не будет зависеть от НАТО, пишет журналист.

Автор напомнил, что с подобным заявлением недавно выступил чешский премьер Богуслав Соботка, его поддержала глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что американские союзники ждут этого шага от ЕС. Журналист издания полагает, что США «устали» обеспечивать безопасность Европы.

Как пишет The National Interest, будущая объединенная армия Европы должна перенять российский опыт в военном деле. Так, в пример Европе журналисты ставят целостность, имея в виду, что в обеспечении безопасности должна участвовать каждая страна Евросоюза. Второй пункт – промышленность. Здесь Европа должна, как и Россия, рационализировать оборонную промышленность с помощью централизации производства по примеру крупнейших российских предприятий «Калашников», «Уралвагонзавод» и «Вертолеты России». Производя одинаковое оружие по отдельности, страны ЕС «сжигают» бюджет.

Третий аспект, на который стоит обратить внимание Евросоюзу, заключается в эффективном использовании Россией боевых ресурсов. В последние годы РФ продемонстрировала умение решать локальные задачи небольшим количеством соединений, несмотря на колоссальные размеры своей армии. Здесь NI допускает оговорку, признавая, что армия России «куда более грозная, чем кажется», поскольку даже ее относительно небольшие подразделения имеют мощную поддержку систем ПВО, РЭБ, артиллерии, танков и боевых беспилотников, чего крайне не хватает современной Европе.