Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова
Политика
В США посоветовали ЕС брать пример с России при создании собственной армии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В США посоветовали ЕС брать пример с России при создании собственной армии

    17:33  5 Октября 2017
    53

    СМИ: ЕС должен ориентироваться на Россию при создании собственной армии

    Вашингтон, 5 октября. ЕС следует создать собственную объединенную армию и перенять опыт России в военных вопросах, пишут американские СМИ.

    Автор американского портала The National Interest Джеймс Хасик считает, что в Европе сейчас особенно актуален вопрос об обеспечении собственной безопасности. Для этого ЕС следует сосредоточиться на организации собственной объединенной армии, которая не будет зависеть от НАТО, пишет журналист.

    Автор напомнил, что с подобным заявлением недавно выступил чешский премьер Богуслав Соботка, его поддержала глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что американские союзники ждут этого шага от ЕС. Журналист издания полагает, что США «устали» обеспечивать безопасность Европы.

    СМИ: ЕС должен ориентироваться на Россию при создании собственной армии

    Как пишет The National Interest, будущая объединенная армия Европы должна перенять российский опыт в военном деле. Так, в пример Европе журналисты ставят целостность, имея в виду, что в обеспечении безопасности должна участвовать каждая страна Евросоюза. Второй пункт – промышленность. Здесь Европа должна, как и Россия, рационализировать оборонную промышленность с помощью централизации производства по примеру крупнейших российских предприятий «Калашников», «Уралвагонзавод» и «Вертолеты России». Производя одинаковое оружие по отдельности, страны ЕС «сжигают» бюджет.

    Третий аспект, на который стоит обратить внимание Евросоюзу, заключается в эффективном использовании Россией боевых ресурсов. В последние годы РФ продемонстрировала умение решать локальные задачи небольшим количеством соединений, несмотря на колоссальные размеры своей армии. Здесь NI допускает оговорку, признавая, что армия России «куда более грозная, чем кажется», поскольку даже ее относительно небольшие подразделения имеют мощную поддержку систем ПВО, РЭБ, артиллерии, танков и боевых беспилотников, чего крайне не хватает современной Европе.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #ес #армия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84331

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107375

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29981

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44641

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26152
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        124
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        798
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        520