Сирия — все или не все: США ищут новую мишень, но при этом не спешат оставлять старую

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Многие эксперты полагают, что Соединенным Штатам уже вряд ли удастся в ближайшее время восстановить то былое влияние, которые они имели на Ближнем Востоке. Участие в сирийском конфликте ВКС РФ, которые совместно с Сирийской арабской армией (САА) почти полностью выбили террористов «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) с территории арабской республики, нарушило планы Вашингтона и помешало ему достичь поставленных стратегических целей.

Однако, убеждены аналитики, США при этом не намерены упускать своего: ради собственных геополитических интересов они будут провоцировать конфликты в других районах мира. По их словам, сейчас в отдельных регионах нашей планеты специалисты американских спецслужб уже ведут постепенную подготовку к разжиганию нового военного конфликта.

Действительно ли Соединенные Штаты вскоре оставят Сирию и сконцентрируют все внимание на другом напряженном регионе? Какие из стран находятся под угрозой скорого вмешательства США? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ветеран военной службы, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев уверен, что Вашингтон, возглавляющий действующую в Сирии международную коалицию, так просто не уйдет из арабской республики и будет до последнего пытаться утвердить свою власть в ближневосточном регионе. Но это, однако, считает военный эксперт, совсем не помешает Штатам параллельно развивать новый конфликт уже в другом районе мира.

«Американцы будут бороться за свои интересы на Ближнем Востоке до конца и так легко не уступят свои позиции. Однако их положение в регионе, действительно, пошатнулось. Все дело в том, что с появлением в Сирии российских ВКС в стране был запущен антитеррористический процесс. Инициированный США антиасадовский процесс уже далеко не так актуален».

При этом Соединенные Штаты постепенно теряют своих ключевых ближневосточных союзников, поддержка которых до этого обеспечивала им уверенное лидерство в регионе. Даже Турция и Израиль теперь прямо выражают свое несогласие с действиями США, которые оказывают всестороннюю поддержку курдским Отрядам народной самообороны (YPG) и Демократическим силам Сирии (SDF).

«Катар, например, который ранее выступал как один из спонсоров боевиков, на сегодняшний день занимает уже иную позицию. К нам, кроме того, сегодня приехал король Саудовской Аравии. Все это говорит о том, что Россия благодаря работе ВКС РФ против ИГ1 и своим мирным инициативам становится все более влиятельной на Ближнем Востоке и постепенно вытесняет США из региона. Однако Штаты не отдадут свое место добровольно. Позиция Вашингтона по курдам, тем не менее, не находит одобрения и у ключевых союзников США — ни у Турции, ни у Израиля. Они тоже понемногу отдаляются от Соединенных Штатов. И при этом идет параллельное сближение Тель-Авива и Анкары с Москвой, с которой они, напротив, находят общее понимание в рамках курдского вопроса. Соответственно, пространство влияния американцев на Ближнем Востоке постепенно сжимается, и они это чувствуют».

Тем не менее у Соединенных Штатов есть новый план, также связанный с созданием района нестабильности и напряженности, уверен эксперт. Более того, некоторые его пункты уже выполнены. По мнению Александра Перенджиева, все шансы стать новой Сирией имеет Юго-Восточная Азия, прежде всего — Филиппины, где уже действует «филиал» ИГИЛ1.

«Американцы успели развести бурную деятельность в юго-восточной части Азии. Во-первых, они «презентовали» так называемое «Исламское государство-2». Боевики этой группировки, присягнувшей на верность ИГ, действуют на острове Минданао. Россия и Китай на саммите в Маниле выразили поддержку правительству Филиппин, речь даже зашла о помощи государству в борьбе с терроризмом, и США очень ревностно отнеслись к этому. После Вашингтон анонсировал воздушную военную операцию против ИГИЛ-2. Но мы понимаем: такая кампания, скорее всего, фактически обозначает поддержку этих самых террористов под видом ведения операции, именно так было и сейчас продолжается в Сирии. Я подозреваю, что уже в ближайшее время Штаты попытаются организовать новый проект а-ля «Арабская весна». Причем под прицелом находятся также самые развитые страны Юго-Восточной Азии — Индонезия, Сингапур, Малайзия».

1 Организация запрещена на территории РФ.