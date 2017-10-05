У разбитого корыта: почему сотни тысяч украинцев не могут получить новые загранпаспорта

В Избранное

Правительство Украины было вынуждено признать: в стране возник коллапс с выдачей так называемых «биометрических загранпаспортов», по которым рядовые граждане могут беспрепятственно въезжать на территорию большинства стран Европейского Союза. Согласно официальной информации, в целом ряде регионов очереди на получение заветного документа растягиваются, по меньшей мере, на полгода. На территории от Ужгорода до Мариуполя действуют десятки мошеннических групп, предлагающих оформить соответствующие бумаги за один день, в то время как государственные предприятия заявляют о катастрофической нехватке бланков и рабочих рук. Международные аналитики уже заявили, что украинской программе «безвиза» нанесен существенный удар. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Эта история быстро обошла местные телевизионные ток-шоу и форумы во Всемирной Паутине. Группа украинских участников проводившегося в Чехии фольклорного фестиваля не смогла в полном составе прибыть в Прагу. Причина банальна: семеро из двенадцати хористов народного ансамбля не смогли вовремя оформить биометрические заграничные паспорта. «Мы подали необходимые документы за полтора месяца, — сказала в беседе с корреспондентом ФАН худрук коллектива Нелли Бажан. — Даже заплатили за срочность. В итоге нам было заявлено, что сейчас бланков нет, и свои паспорта мы получим не ранее конца октября». По словам Бажан, двум «отказникам» все-таки удалось получить чешские визы и пересечь границу ЕС по «традиционным» въездным удостоверениям: остальные наблюдали за ходом фестиваля по ТВ.

«К сожалению, ситуация, при которой граждане не вовремя получают заказанные документы, сохраняется и будет сохраняться еще некоторое время, — сказал журналистам в Киеве представитель государственной предприятия «Документ» Владимир Полищук. — Правительство приняло решение выделить средства на закупку новой линии для печати загранпаспортов, но она будет запущена лишь к декабрю».

Среди причин задержки с выдачей упомянутых паспортов Полищук назвал ажиотаж, с которым украинцы бросились их получать. Дескать, многие действительно решили воспользоваться введенным 11 июня безвизовым режимом с ЕС, и буквально атаковали созданные в экстренном порядке сервисные центры в крупных городах Украины.

«Районные администрации уже в буквальном смысле этого слова завалены жалобами на нерадивость работников паспортных столов и тех же сервисных центров, — сказала ФАН юрист Галина Тендерис. — Вместо 20 дней, предусмотренных для выдачи загранпаспортов, людям приходится ожидать более полутора месяцев, а кое-где записи на получение «биометрики» датируются 2018-м годом. Естественно, это вызывает недовольство».

Подобным недовольством пользуются различного рода дельцы, именующие себя «посредниками». Так, за соответствующее «ускоренное оформление» они берут до 2000 гривен (76 долларов), но нет никакой гарантии того, что паспорт будет оформлен вовремя.

В неофициальной беседе с корреспондентом ФАН сотрудники полиграфкомбината — предприятия, где печатаются документы, посетовали не только на нехватку бланков, но и на плохую координацию работы государственных структур в данном контексте в целом.

«Мы работаем в три смены, полиграфический процесс не прекращается ни на минуту, но периодически возникают ошибки, как в накладных, так и в самих заявках», — отмечают они. И рекомендуют согражданам временно ездить в страны Евросоюза по визовым схемам.

Западные наблюдатели уже назвали описанный процесс «приостановкой активной фазы «безвиза».

«Официальный Киев явно не ожидал, что украинцы проявят такой интерес к беспрепятственным путешествиям в Объединенную Европу, — говорится в документах международной правозащитной организации Human Rights Action. — Теперь же «благие намерения» команды президента и премьера Украины по интеграции страны в ЕС дали обратный результат».

Как бы там ни было, на очередном заседании правительства глава украинского Кабмина, в очередной раз отметивший «прогресс связей Украины и ЕС», заявил, что рано или поздно «биометрику» получат все желающие. Надо только снова, как и в контексте других начинаний властей, набраться терпения.