Саудовская Аравия заинтересована в приобретении российских С-400 — Рогозин

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Москва, 5 октября. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке С-400.

«Интерес есть, конечно, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — С-400 обсуждается, но пока еще не формализован».

По словам Рогозина, на переговорах в узком составе также обсуждалась тема военно-технического сотрудничества.

Напомним, ранее помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил получение Россией аванса от Турции за зенитные ракетные системы С-400.