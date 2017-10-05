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Экономика
Саудовская Аравия заинтересована в приобретении российских С-400 — Рогозин
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    Саудовская Аравия заинтересована в приобретении российских С-400 — Рогозин

    16:05  5 Октября 2017
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    Саудовская Аравия заинтересована в приобретении российских С-400 — Рогозин

    Москва, 5 октября. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что Саудовская Аравия проявляет интерес к закупке С-400.

    «Интерес есть, конечно, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — С-400 обсуждается, но пока еще не формализован».

    По словам Рогозина, на переговорах в узком составе также обсуждалась тема военно-технического сотрудничества.

    Саудовская Аравия заинтересована в приобретении российских С-400 — Рогозин

    Напомним, ранее помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил получение Россией аванса от Турции за зенитные ракетные системы С-400. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #с-400
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