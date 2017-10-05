Путин назначил нового заместителя главы МИД РФ
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Москва, 5 октября. Глава консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов назначен заместитель министра иностранных дел России, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Назначить Иванова Евгения Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
Отмечается, что Иванов возглавлял консульский департамент внешнеполитического ведомства России с 2013 года.
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Накануне Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.