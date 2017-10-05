Депутаты Франции выступили за запрет в СМИ публикаций фото и имен террористов

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Париж, 5 октября. Депутаты Национальной ассамблеи Франции предложили запретить публикацию фотографий и имен террористов в СМИ.

Инициативная группа внесла на рассмотрение парламента законопроект. Как отмечается в документе, экстремисты имеют возможность «пропагандировать террор» из-за широкого освещения в прессе террористических актов, сообщает RT.

Если проект получит одобрение, то во французский закон «О свободе печати» 1881 года внесут поправку. Согласно ей, СМИ, опубликовавшее фотографию или имя террориста, будет оштрафовано на €15 тысяч.