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Киев, 5 октября. Украинский журналист Владимир Бойко подверг жесткой критике принятую Радой судебную реформу, назвав ее «лучшим аргументом» для ДНР и ЛНР не возвращаться в состав Украины. Кроме того, по его мнению, текст этого закона нужно распространить в Крыму, чтобы жители полуострова поняли, от какой катастрофы их спас президент России Владимир Путин.

Украинец жестко раскритиковал судебную реформу, которую Верховная рада утвердила 3 октября. По словам Бойко, данный документ является для народных республик Донбасса Если в Донецке и Луганске ознакомятся с текстом закона, то поймут, что их ждет в случае «реинтеграции», считает журналист.

Напомним, закон о судебной реформе установил новый срок досудебного расследования.Теперь он составляет шесть месяцев с момента регистрации производства, если за это время преступление не раскроют, то следствие будет закрыто. Эксперты полагают, что реформа ударит по статистике раскрываемости преступлений на Украине, которая и так на сегодняшний день не превышает 10%, а поправки в УК снизят ее до критического уровня.

Бойко в свою очередь отметил, что реформа позволит множеству преступников избежать ответственности за содеянное, что повлечет разгул преступности в регионах. В связи с этим журналист считает, что украинцам стоит при первой появившейся возможности покинуть страну.

«Могу дать украинцам только один совет: если кто-то может покинуть страну – немедленно уезжайте. Не ждите, когда соседние страны закроют границы из-за потока мигрантов», – пишет он.

А те, кто не может выехать, по его словам, должен «вооружаться». «Потому что никто, кроме вас самих, не обеспечит защиту вашим близким», — заключил он в сообщении на своей странице в Facebook.