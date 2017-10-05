Конгресс США потребовал от Трампа вывести американские войска из Йемена

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Вашингтон, 5 октября. Конгресс США призвал главу Белого дома Дональда Трампа вывести вооруженные силы из Йемена. Об этом говорится в резолюции, принятой конгрессом США, передает RT.

«Конгресс постановляет, что президент должен вывести Вооружённые силы США из боевых действий в Йеменской Республике», — говорится в резолюции.

В документе также отмечается, что США поддержали возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, после чего оказались «втянуты в военные действия» без согласия конгресса, что является нарушением конституции США.

Кроме того, военные действия между хуситами и коалицией арабских стран препятствуют главной задаче Вашингтона — борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Если резолюция будет одобрена, то Дональд Трамп должен будет вывести американские войска из Йемена в течение месяца.