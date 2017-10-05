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Турецкие археологи обнаружили предполагаемую могилу Николая Чудотворца
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    Турецкие археологи обнаружили предполагаемую могилу Николая Чудотворца

    15:35  5 Октября 2017
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    Турецкие археологи обнаружили предполагаемую могилу Николая Чудотворца

    Анкара, 5 октября. Турецкие археологи заявили, что обнаружили настоящую могилу Николая Чудотворца.

    По словам археологов, находка была сделана в провинции Анталия. Ранее предполагалось, что святой был захоронен в Мирах Ликийских. В современном мире на месте этого города находится турецкий Демре.

    Турецкие археологи обнаружили предполагаемую могилу Николая Чудотворца

    Как утверждают специалисты, нетронутая могила святого была обнаружена под церковью святого Николая. Считалось, что в 1087 году итальянские купцы похитили останки Николая Чудотворца и увезли их в город Бари. Однако теперь ученые утверждают, что похитители перепутали захоронения, и мощи святого остались в Демре.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #турция #николай чудотворец #могила #демре
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