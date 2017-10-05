Пальмира: саперы РФ уничтожили более 24 тысяч бомб при разминировании древнего города

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Пальмира, 5 октября. В 2016 и 2017 годах российские саперы обезвредили в древней Пальмире свыше 24 тысяч взрывных устройств.

Саперы Международного противоминного центра ВС России в 2016 и 2017 годах выполняли задачи по гуманитарному разминированию древнего города Пальмира, сообщил командир отряда военных инженеров Валерий Овдиенко. Больше всего внимания было уделено обезвреживанию взрывных устройств в архитектурно-историческом комплексе, жилой части города и аэропорту Пальмиры.

За время работ было проверено и очищено 219 километров дорог, 2339 гектаров территории населенного пункта и 10476 зданий и строений. Российские саперы обнаружили и уничтожили 24065 «закладки» террористов, подчеркнул Овдиенко.