Российские подлодки нанесли 10 ударов крылатыми ракетами по объектам ИГ в Сирии
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Москва, 5 октября. Подводные лодки Черноморского флота России осуществили пуски 10 крылатых ракет по объектам боевиков «Исламского государства»1 в Сирии, сообщает министерство обороны РФ.
«Пуски 10 крылатых ракет произведены из подводного положения. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей», — отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
По его словам, подлодки сделали два залповых удара крылатыми ракетами «Калибр», находясь в акватории Средиземного моря. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) запрещена в России.
1 Организация запрещена на территории РФ.