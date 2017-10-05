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Политика
Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить страну
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    Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить страну

    15:24  5 Октября 2017
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    Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить страну

    Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин принял приглашение короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Саудовскую Аравию. 

    На встрече с Путиным Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил российского лидера посетить его страну.

    «Ваше Величество, спасибо большое, — поблагодарил его Путин. — Спасибо за приглашение».

    Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить страну

    Глава России обратил внимание, что помнит свою предыдущую поездку в эту страну.

    «И обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз»,  — пообещал российский лидер.

    Ранее в Кремле констатировали, что в настоящее время Москва и Эр-Рияд вполне ясно выразили свою политическую волю, которая заключается в углублении сотрудничества по широкому спектру вопросов.

     

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #саудовская аравия #визит #приглашение
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