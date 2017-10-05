Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить страну
Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин принял приглашение короля Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить Саудовскую Аравию.
На встрече с Путиным Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил российского лидера посетить его страну.
«Ваше Величество, спасибо большое, — поблагодарил его Путин. — Спасибо за приглашение».
Глава России обратил внимание, что помнит свою предыдущую поездку в эту страну.
«И обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз», — пообещал российский лидер.
Ранее в Кремле констатировали, что в настоящее время Москва и Эр-Рияд вполне ясно выразили свою политическую волю, которая заключается в углублении сотрудничества по широкому спектру вопросов.