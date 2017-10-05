Сенатор от Крыма осудил разгром мемориала «Небесной сотне»: Это ответ на уничтожение памятников СССР

В Избранное

В Киеве задержали жителя Севастополя, который разгромил памятник героям «Небесной сотни». По версии украинских правоохранителей, монумент был поврежден уроженцем Луганской области, который в последнее время жил в Крыму. Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков прокомментировал Федеральному агентству новостей разгром памятника около киевского Майдана Незалежности.

«Если памятник прошел согласование с органами государственной власти, какими бы они ни были, легитимными или не легитимными, то он должен быть. Я осуждаю повреждение памятника «Небесной сотне». Считаю, что в принципе не нужно заниматься вандализмом. Я понимаю, что это результат всего того, что происходит на Украине. И я понимаю, что у людей накопилась усталость от власти, осознаю, что рано или поздно памятник «Небесной сотне» может быть снесен, как и многие другие монументы, посвященные «героям» АТО. Но для этого нужно время. Я думаю, что это ответ на действия органов государственной власти Украины, которые разрушают памятники времен Советского Союза», — высказал свое мнение Цеков.

Парламентарий призвал не ориентироваться на дурной пример и «не вести войну с памятниками».

В настоящий момент подозреваемому в повреждении монумента вменяется правонарушение по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция этой нормы — до трех лишения свободы. В Киеве действия подозреваемого также осудили и назвали «злодейским актом открытого антигосударственного вандализма». Как сообщил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, возможный правонарушитель приехал в столицу прошлой ночью.

Мемориал был установлен на Алее Героев 3 марта 2014 года неподалеку от площади, где проходили наиболее ожесточенные столкновения протестующих и представителей силовых структур. «Небесной сотней» на Украине называют погибших в столкновениях на Майдане в разгар противостояния 2014 года. Согласно только официальной статистике украинского Минздрава, с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в Киеве и в других городах страны погибло 106 человек. Многочисленные расследования установили, что многие погибшие могли быть убиты в том числе и с целью дальнейшей эскалации конфликта, чтобы оправдать использование оружия митингующими. Жертвами насилия стали не только радикалы, но и сотрудники правоохранительных органов, а также случайные люди.

11 февраля 2015 года действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О почтении подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни». Согласно нормативно-правовому акту, дата 20 февраля стала днем почтения памяти погибших. — «в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года — февраль 2014 года), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины».

Официальный Киев винит в трагедии экс-главу государства Виктора Януковича и сотрудников спецподразделения «Беркут». Янукович свою вину категорически отрицает и утверждает, что в произошедшем виноваты радикалы и нынешние представители власти. Янукович считает, что виновники намеренно накаляли обстановку, чтобы спровоцировать госпереворот. При этом он признает, что сотрудники «Беркута» превысили свои полномочия.